В НСЗУ рассказали, как получить бесплатное обследование для ранней диагностики онкозаболеваний

Единственным условием получения бесплатного обследования для ранней диагностики онкозаболеваний является наличие направления врача.
"В программу МЕДГАРАНТ включены 6 инструментальных исследований, направленных на раннюю диагностику самых распространенных среди населения онкозаболеваний. Среди них, в частности, маммография, колоноскопия. Эти исследования для пациента является бесплатным. Единственное условие - иметь направление врача. 14 000 пациентов уже сделали такие исследования", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом уровня заболеваемости онкопатологии населения всех возрастов, устанавливаются ограничения по возрасту пациентов, которым назначаются такие исследования.
"Например, маммографию назначают пациенткам в возрасте от 40 лет, цистоскопию - пациентам старше 50 лет", - отмечается в сообщении.
Также НСЗУ законтрактовала 683 медучреждения на оказание услуг по проведению инструментальных исследований для ранней диагностики онкозаболеваний. 34 из них - частные. И выплатила 20 млн грн этим медучреждениям за проведение обследований пациентов в апреле-мае.
Сообщается, что в пакет услуг по проведению исследований, пациент получает бесплатно, входит:
▪️ проведения исследования с обеспечением анестезии при необходимости;
▪️ гистологическое исследование взятого у пациента при обследовании материала при необходимости;
▪️ анализ и описание результатов исследования.
"Чтобы пройти бесплатно обследование для ранней диагностики онкозаболеваний, пациенту нужно: обратиться к своему семейному или лечащего врача, который выпишет направление на обследование и выбрать медучреждение для прохождения исследования и обратиться к нему", - информирует НСЗУ.
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