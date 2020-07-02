02.07.2020 12:58

Новый житель Песочина родился в карете скорой помощи (ФОТО)

Бригада экстренной медицинской помощи стала помощниками при рождении ребенка..



// Facebook

Около половины второго ночи 2 июля в службу 103 поступил вызов к роженице в пгт Песочин.

На вызов выехала бригада ЭМП №806 в составе фельдшеров Р. Абдимомунова и А. Пасичниченко. Во время транспортировки у беременной начался II период родов. Автомобиль сразу остановили, бригада скорой начали оказывать акушерскую помощь.



В карете скорой беременная родила мальчика, весом 2600 г и с ростом 49 см.



После оказания акушерской помощи, роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в Харьковский областной перинатальный центр.