Новый житель Песочина родился в карете скорой помощи (ФОТО)

Бригада экстренной медицинской помощи стала помощниками при рождении ребенка..
Около половины второго ночи 2 июля в службу 103 поступил вызов к роженице в пгт Песочин.
На вызов выехала бригада ЭМП №806 в составе фельдшеров Р. Абдимомунова и А. Пасичниченко. Во время транспортировки у беременной начался II период родов. Автомобиль сразу остановили, бригада скорой начали оказывать акушерскую помощь.
В карете скорой беременная родила мальчика, весом 2600 г и с ростом 49 см.
После оказания акушерской помощи, роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в Харьковский областной перинатальный центр.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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