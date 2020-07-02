Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина по одному пункту

Динамика роста случаев COVID-19 в два раза выше нормы.
Четвертых день подряд показатели Харьковской области не соответствует критериям для ослабления карантина.
По состоянию на 2 июля в области превышен показатель динамики роста случаев, сообщает Министерство здравоохранения.
Динамика роста віявления заболеваний составляет 20,72% при норме меньше 10%.
Три других показателя находятся в пределах нормы:
– загруженность коек: 19,98% при норме менее 50%;
– охват тестированием: 40,74 при норме более 24 на 100 тысяч населения;
– процент выявления заболевших коронавирусом: 10,81% при норме менее 11%.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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