02.07.2020 12:39

Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина по одному пункту

Динамика роста случаев COVID-19 в два раза выше нормы.



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Четвертых день подряд показатели ​Харьковской области не соответствует критериям для ослабления карантина.

По состоянию на 2 июля в области превышен показатель динамики роста случаев, сообщает Министерство здравоохранения.

Динамика роста віявления заболеваний составляет 20,72% при норме меньше 10%.

Три других показателя находятся в пределах нормы:

– загруженность коек: 19,98% при норме менее 50%;

– охват тестированием: 40,74 при норме более 24 на 100 тысяч населения;

– процент выявления заболевших коронавирусом: 10,81% при норме менее 11%.