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02.07.2020  12:39   

Харьковщина не соответствует критериям послабления карантина по одному пункту

Динамика роста случаев COVID-19 в два раза выше нормы.


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Четвертых день подряд показатели ​Харьковской области не соответствует критериям для ослабления карантина.

По состоянию на 2 июля в области превышен показатель динамики роста случаев, сообщает Министерство здравоохранения.

Динамика роста віявления заболеваний составляет 20,72%  при норме меньше 10%.

Три других показателя находятся в пределах нормы: 

– загруженность коек: 19,98% при норме менее 50%; 

– охват тестированием: 40,74 при норме более 24 на 100 тысяч населения;

– процент выявления заболевших коронавирусом: 10,81% при норме менее 11%.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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