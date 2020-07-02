02.07.2020 10:56

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3518 подозрений на COVID-19, в том числе 66 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 2 июля в области лабораторно подтвержден 2208 (+37 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 84 человека скончались, 1136 (+33) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1525 (+25) человек.



При этом 217 случаев остается под подозрением (в Харькове – 208), 1093 опровергнуто.





