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02.07.2020  10:56   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3518 подозрений на COVID-19, в том числе 66 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 2 июля в области лабораторно подтвержден 2208 (+37 за сутки) случай COVID-19.

В том числе 84 человека скончались, 1136 (+33) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1525 (+25) человек.

При этом 217 случаев остается под подозрением (в Харькове – 208), 1093 опровергнуто.



 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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