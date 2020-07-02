Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 июля

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3518 подозрений на COVID-19, в том числе 66 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 2 июля в области лабораторно подтвержден 2208 (+37 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 84 человека скончались, 1136 (+33) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1525 (+25) человек.
При этом 217 случаев остается под подозрением (в Харькове – 208), 1093 опровергнуто.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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