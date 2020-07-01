Главная Новости Медицина Среди медиков «скорой» заболевших COVID-19 нет - результаты спец-брифинга (ФОТО)
01.07.2020  14:24   

Среди медиков «скорой» заболевших COVID-19 нет - результаты спец-брифинга (ФОТО)

По состоянию на 30.06.2020 года случаев профессионального заражения среди работников областного Центра экстренной помощи не зафиксировано.


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С этой замечательной новости было начато в первый день июля еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений.

Участники совещания обсудили много вопросов: усиление контроля за выполнением карантинных мероприятий и использования СИЗ, согласование маршрутов госпитализациии.

Руководителям структурных подразделений также была представлена ​​и.о. заведующего отделение №1 Рудяк Ю.Ю.

"Взаимопонимание, помощь друг другу, уважение и опыт - залог успешной работы" - подчеркнули медики. 

 

Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  скорая, медики, харьков, заболевание, госпитализация
 
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