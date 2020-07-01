Среди медиков «скорой» заболевших COVID-19 нет - результаты спец-брифинга (ФОТО)

По состоянию на 30.06.2020 года случаев профессионального заражения среди работников областного Центра экстренной помощи не зафиксировано.
С этой замечательной новости было начато в первый день июля еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений.
Участники совещания обсудили много вопросов: усиление контроля за выполнением карантинных мероприятий и использования СИЗ, согласование маршрутов госпитализациии.
Руководителям структурных подразделений также была представлена и.о. заведующего отделение №1 Рудяк Ю.Ю.
"Взаимопонимание, помощь друг другу, уважение и опыт - залог успешной работы" - подчеркнули медики.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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