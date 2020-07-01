01.07.2020 14:24

Среди медиков «скорой» заболевших COVID-19 нет - результаты спец-брифинга (ФОТО)

По состоянию на 30.06.2020 года случаев профессионального заражения среди работников областного Центра экстренной помощи не зафиксировано.



://facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh

С этой замечательной новости было начато в первый день июля еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений.

Участники совещания обсудили много вопросов: усиление контроля за выполнением карантинных мероприятий и использования СИЗ, согласование маршрутов госпитализациии.

Руководителям структурных подразделений также была представлена ​​и.о. заведующего отделение №1 Рудяк Ю.Ю.

"Взаимопонимание, помощь друг другу, уважение и опыт - залог успешной работы" - подчеркнули медики.