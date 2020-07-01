Максим Степанов рассказал, как долго болеют зараженные Covid-19, и назвал новые условие отмены карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов напомнил украинцам о правилах безопасности и о том, что ПЦР тесты проводятся бесплатно, за счет государства.
Об этом сообщил на традиционном брифинге в среду, 1 июля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Министр заявил, что полная отмена Украиной карантинных ограничений возможна только при отсутствии в стране случаев инфицирования коронавирусом. В данный же момент наблюдается резкий рост заболеваемости из-за легкомысленного отношения граждан к рекомендациям МОЗ. Министр надеется, что Украине удастся избежать итальянского или испанского сценария распространения Covid-19, поскольку в таком случае правительству придется вводить жесткие ограничения.
Критическим показателем для внедрения жестких мер является заполняемость больниц.
Министр обратился к гражданам с просьбой придерживаться рекомендаций Минздрава по профилактике заболевания коронавирусом:
Именно эти меры снижают риск инфицирования и сдерживают распространение вируса.
Средняя продолжительность коронавирусной болезни от момента заражения до полного выздоровления составляет около трех недель. Однако в зависимости от сложности ее течения этот срок может составлять 30-39 дней.
ПЦР-тестирование в Украине при наличии симптомов коронавирусной болезни проводится бесплатно, за счет государства.
В случае отказа в бесплатном тестировании необходимо обращаться в региональные департаменты здравоохранения или непосредственно на горячую телефонную линию Минздрава.
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