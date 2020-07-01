Главная Новости Медицина Максим Степанов рассказал, как долго болеют зараженные Covid-19, и назвал новые условие отмены карантина
01.07.2020  13:31   

Максим Степанов рассказал, как долго болеют зараженные Covid-19, и назвал новые условие отмены карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов напомнил украинцам о правилах безопасности и о том, что ПЦР тесты проводятся бесплатно, за счет государства.


фото: facebook.com/moz.ukr

Об этом сообщил на традиционном брифинге в среду, 1 июля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 

Министр заявил, что полная отмена Украиной карантинных ограничений возможна только при отсутствии в стране случаев инфицирования коронавирусом. В данный же момент наблюдается резкий рост заболеваемости из-за легкомысленного отношения граждан к рекомендациям МОЗ. Министр надеется, что Украине удастся избежать итальянского или испанского сценария распространения Covid-19, поскольку в таком случае правительству придется вводить жесткие ограничения.

Критическим показателем для внедрения жестких мер является заполняемость больниц.

Министр обратился к гражданам с просьбой придерживаться рекомендаций Минздрава по профилактике заболевания коронавирусом:

  • носить маски;
     
  • тщательно мыть руки;
     
  • пользоваться антисептиком;
     
  • не нарушать социальную дистанцию.

Именно эти меры снижают риск инфицирования и сдерживают распространение вируса.

Средняя продолжительность коронавирусной болезни от момента заражения до полного выздоровления составляет около трех недель. Однако в зависимости от сложности ее течения этот срок может составлять 30-39 дней.

ПЦР-тестирование в Украине при наличии симптомов коронавирусной болезни проводится бесплатно, за счет государства.

В случае отказа в бесплатном тестировании необходимо обращаться в региональные департаменты здравоохранения или непосредственно на горячую телефонную линию Минздрава.

Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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