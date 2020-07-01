Харьковщина три дня подряд не соответствует критериям для ослабления карантина

Премьер и губернатор стали открыто заявлять о возможном ужесточении карантинных мероприятий.
В Харьковской области превышены показатели выявления и динамики роста случаев коронавирусной болезни.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 1 июля на сайте Министерства здравоохранения:
Два других показатели в Харьковской области остаются в пределах нормы - загруженность коек (19,81%) и охват тестированием (39,91).
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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