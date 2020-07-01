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01.07.2020  13:13   

Харьковщина три дня подряд не соответствует критериям для ослабления карантина

Премьер и губернатор стали открыто заявлять о возможном ужесточении карантинных мероприятий.


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В Харьковской области превышены показатели выявления и динамики роста случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 1 июля на сайте Министерства здравоохранения:

  • Уровень выявления COVID-19 в регионе составляет 11,44% (должно быть <11%);
  • Динамика роста случаев - 32,49% (должно быть <10%).

Два других показатели в Харьковской области остаются в пределах нормы - загруженность коек (19,81%) и охват тестированием (39,91).

что известно

  • Два установленных МОЗ критерии Харьковщина превысила 29 июня: уровень обнаружения COVID-19 в регионе составил 11,32%, а динамика роста случаев - 14,73%. 30 июня показатели тоже не отвечали требованиям: уровень обнаружения COVID-19 в регионе составил 11,57%, динамика роста случаев - 26,36%.
  • Решение Региональной комиссии по техногенно-экологических вопросов и чрезвычайных ситуаций Харьковской области от 22 июня предусматривает созыв комиссии в случае несоответствия эпидситуации признакам для ослабления течение трех дней.
  • 1 июля председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер сказал , что не исключает усиления карантина на Харьковщине.
  • По каким критериям могут усилить карантин в регионах - список .
  • По состоянию на 1 июля на Харьковщине обнаружили 2171 случай заболевания коронавирус, в т. Ч. 84 - летальные, 1103 - выздоровление.
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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