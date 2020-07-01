За сутки коронавирус выявили у 36 человек

2134 случаи COVID-19 зафиксировано в Харьковской области, за сутки +36 больных, всего выздоровели 1070
По данным ЦОС 30 июня по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтверждено 44 334 случая COVID-19.
Из них:
1159 летальных
19115 пациентов выздоровели
в сутки зафиксировано 706 новых случаев
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
◾️ Харьковская область - 2134 (1086 выздоровели)
◾️ Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели)
◾️ Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели)
◾️ Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
◾️ Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)
◾️ Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)
◾️ Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели)
◾️ Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели)
◾️ Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели)
◾️ м. Киев - 5037 (1563 выздоровели)
◾️ Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели)
◾️ Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели)
◾️ Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
◾️ Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели)
◾️ Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел)
◾️ Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели)
◾️ Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели)
◾️ Ровенская обл. - 3712 (1769 выздоровели)
◾️ Сумская обл. - 297 (222 выздоровели)
◾️ Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели)
◾️ Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
◾️ Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели)
◾️ Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели)
◾️ Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели)
◾️ Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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