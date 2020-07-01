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01.07.2020  09:23   

За сутки коронавирус выявили у 36 человек

2134 случаи COVID-19 зафиксировано в Харьковской области, за сутки +36 больных, всего выздоровели 1070


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По данным ЦОС 30 июня по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтверждено 44 334 случая COVID-19.

Из них:
1159 летальных
19115 пациентов выздоровели
в сутки зафиксировано 706 новых случаев

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

◾️ Харьковская область - 2134 (1086 выздоровели)
◾️ Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели)
◾️ Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели)
◾️ Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
◾️ Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)
◾️ Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)
◾️ Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели)
◾️ Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели)
◾️ Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели)
◾️ м. Киев - 5037 (1563 выздоровели)
◾️ Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели)
◾️ Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели)
◾️ Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
◾️ Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели)
◾️ Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел)
◾️ Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели)
◾️ Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели)
◾️ Ровенская обл. - 3712 (1769 выздоровели)
◾️ Сумская обл. - 297 (222 выздоровели)
◾️ Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели)
◾️ Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
◾️ Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели)
◾️ Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели)
◾️ Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели)
◾️ Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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