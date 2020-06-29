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29.06.2020  12:34   

Харьковщина перестала соответствовать критериям ослабление карантина

По состоянию на 29 июня коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и динамика заболеваемости в Харьковской области превышает норму.


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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .

  • Коэффициент выявления случаев инфицирования в Харьковской области - 11,32% (должно быть меньше 11%).
  • Динамика роста случаев по сравнению с предыдущей неделей - 14,73% (должно быть меньше 10%).

Другие показатели региона не превышают предельных.

Загруженность кроватей в Харьковской области составляет 18,94% (<50%). Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов - 38,08 (не менее 24 на 100 000 населения в течение последних 7 дней). </ P>

Загруженность кроватей в Харьковской области составляет 18,94% (<50%). Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов - 38,08 (не менее 24 на 100 000 населения в течение последних 7 дней).

Кабмин обновил критерии для ослабления карантина 17 июня. Регионом со значительным распространением COVID-19 считается такой , что не соответствует хотя бы одному из установленных критериев. 

Комиссии по техногенным и экологическим вопросам и чрезвычайным ситуациям решают, как реагировать на эпидемиологическую ситуацию.

По решению Региональной комиссии Харьковской области, в случае ухудшения показателей в регионе имеют «немедленно инициировать созыв заседания региональной комиссии по принятию решений, связанных с введением дополнительных ограничений (отмены послаблений карантинных мероприятий)». В то же время в решении отмечается, внеочередная комиссия созывается в случае несоответствия эпидситуации признакам для ослабления течение трех дней. 

На Харьковщине уже были дни , когда регион не отвечал установленным Минздравом критериям, но трех дней подряд с такими показателями не было. 

Источник:   Медиапорт
 Тэги:  заболеваемость, харьков, карантин, ужесточение
 
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