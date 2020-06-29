Харьковщина перестала соответствовать критериям ослабление карантина

По состоянию на 29 июня коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 и динамика заболеваемости в Харьковской области превышает норму.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .
Другие показатели региона не превышают предельных.
Загруженность кроватей в Харьковской области составляет 18,94% (<50%). Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов - 38,08 (не менее 24 на 100 000 населения в течение последних 7 дней).
Кабмин обновил критерии для ослабления карантина 17 июня. Регионом со значительным распространением COVID-19 считается такой , что не соответствует хотя бы одному из установленных критериев.
Комиссии по техногенным и экологическим вопросам и чрезвычайным ситуациям решают, как реагировать на эпидемиологическую ситуацию.
По решению Региональной комиссии Харьковской области, в случае ухудшения показателей в регионе имеют «немедленно инициировать созыв заседания региональной комиссии по принятию решений, связанных с введением дополнительных ограничений (отмены послаблений карантинных мероприятий)». В то же время в решении отмечается, внеочередная комиссия созывается в случае несоответствия эпидситуации признакам для ослабления течение трех дней.
На Харьковщине уже были дни , когда регион не отвечал установленным Минздравом критериям, но трех дней подряд с такими показателями не было.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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