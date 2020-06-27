27.06.2020 10:10

Число заболевших COVID-19 на Харьковщине превысило барьер в две тысячи человек

Эпидемиологи диагностировали коронавирус у 2046 пациентов



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В Харьковской области число заболевших COVID-19 превысило две тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в нашем регионе COVID-19 диагностировали у 2046 пациентов, из них 53— заболели за последние сутки. 1030 жителей области выздоровели, 75 случаев заболевания привели к летальному исходу (один — за минувшие сутки).