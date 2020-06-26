В чернобыльской больнице умер пациент, переведенный из инфекционки

"Один - крайне тяжелый. Еще три - средней степени тяжести и другие, находящиеся в отделении. Они тоже находятся на кислородной поддержке", - сказала Пирогова.

Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения может принять до 90 пациентов, если медучреждение доукомплектуют медперсоналом и аппаратами искусственной вентиляции легких, говорит Пирогова.

"Если мы забезпечимося медицинским персоналом, аппаратами искусственной вентиляции легких, чтобы могли предоставлять функцию неинвазивной ингаляции, тогда этот вопрос, видимо, будет решен. Мы планировали до 90 человек. Если поставить в реанимацию все шесть ИВЛ, то будем работать на шести. Сейчас аппаратов этого класса у нас нет ", - сказала директор.

По ее информации, в другом, изолированном корпусе диспансера на лечении находятся 47 чернобыльцев.

"Есть люди разные. Есть с выраженными соматическими болезнями. Во-первых, это возраст накладывает свой отпечаток. И то, что они работали в чернобыльской зоне. Немало людей с тяжелой соматической патологией", - сказала директор медучреждения.