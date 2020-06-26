26.06.2020 16:43

Родственники погибших в харьковской инфекционке медиков получат миллионы грн. компенсации - комментарии чиновников

Все члены семьи медработников, которая умерли от коронавирусной болезни вследствие выполнения профессиональных обязанностей, имеют право на получение единовременного пособия в размере 1 576 000 гривен.



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Особенности и нюансы финансирования такой выплаты обсудили на селекторном совещании.

Специалисты управления Гоструда в Харьковской области расследуют три смерти среди больных коронавирусом медиков. До сих пор было известно о двух летальных случаях.

И.о. директора исполнительной дирекции Фонда Татьяна Михайленко: «Правительство приняло ряд важных решений , чтобы оказать помощь семьям медицинских работников, которые умерли, спасая жизни своих пациентов во время пандемии.

Ответственность осуществления этих выплат возложена именно на Фонд социального страхования Украины, помощи будут предоставлены за счет государственного бюджета. Фонд готов назначить и профинансировать эти выплаты максимально оперативно. На сегодня мы уже утвердили формы заявлений, которые должны подать семьи для получения помощи - они не забюрократизированы и предусматривают минимально необходимый перечень документов в соответствии с порядком осуществления этих выплат ».

Члены семьи умершего медицинского работника, которые имеют право на получение единовременного пособия, определяются в соответствии с Семейным кодексом Украины. Начальник управления страховых выплат и материального обеспечения исполнительной дирекции ФССУ Светлана Зарубина «Единовременное пособие, размер которой составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 01 января календарного года, будет пропорционально распределена между всеми членами семьи, родителями медика и лицами, находившимися на его содержании.

Каждый из них должен написать заявление на получение помощи по установленной форме и подать в рабочий орган Фонда по месту жительства медика на момент смерти ».

Решение о назначении и финансирования единовременного пособия оформляется приказом начальника Харьковского областного управления, исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Заместитель начальника финансово-экономического управления исполнительной дирекции ФССУ Ирина Омеляшко:

«Выплата единовременного пособия должна быть осуществлена ​​Фондом в течение месяца после принятия заявлений от семьи медика в соответствии с порядком. Однако, мы провели все меры, чтобы финансировать эти пособия максимально оперативно. Правление Фонда одобрило соответствующие изменения в годовой бюджет Фонда, утвердило изменения в Порядок его составления и исполнения и кодов экономической классификации расходов на уставные направления деятельности ФССУ. Фонд осуществил все необходимые шаги для начала осуществления финансирования семьям медицинских работников »