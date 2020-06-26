26.06.2020 10:14

Новые смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3191 подозрение на COVID-19, в том числе 84 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 26 июня в области лабораторно подтвержден 1991 (+45 за сутки) случай COVID-19.



В том числе 75 (+4 за сутки) человек скончались, 1036 (+29) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1345 (+35) человек.



При этом 230 случаев остается под подозрением (в Харькове – 202), 970 опровергнуто.