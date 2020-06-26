Новые смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 3191 подозрение на COVID-19, в том числе 84 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 26 июня в области лабораторно подтвержден 1991 (+45 за сутки) случай COVID-19.
В том числе 75 (+4 за сутки) человек скончались, 1036 (+29) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1345 (+35) человек.
При этом 230 случаев остается под подозрением (в Харькове – 202), 970 опровергнуто.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
влажность:
давление:
ветер: