25.06.2020 11:56

В Минздраве рассказали как финансируются больные через систему eНealth

В Украине развивают систему eНealth, с помощью которой можно будет уменьшить административную нагрузку на врачей и отойти от бумажных справок.



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Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Первое, это обеспечить на основе данных, которые мы собираем через систему eНealth, полностью прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения в Украине. Когда пациент приходит в медицинское учреждение, информация о нем хранится, дальше мы можем прогнозировать, что будет необходимо дальше, планировать бюджетные деньги и понимать реальную ситуацию, что происходит в нашей стране. Система eНealth помогает уменьшить административную нагрузку на врачей, пришло время отойти от больших бумажных книг, в которых невозможно ничего разобрать. Отказ от бумаг, уход от справок. Справки должны выдаваться онлайн и быть доступными в удобном режиме", - отметил он.

Так, по словам Кучера, главным приоритетом в работе над системой является защита персональных данных.

"Развивая систему eНealth, основным приоритетом является защита персональных данных и информации, которая находится в этих базах данных. Мы используем лучшие цифровые практики для того, чтобы управлять этой информацией... Мы только на пути разработки, но многое сделано", - добавил он.

Справка УНН: eНealth - это украинская информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая автоматизацию ведения учета медицинских услуг и управления медицинской информацией в электронном виде.

Напомним, Министерство здравоохранения провело заседание рабочей группы с ведущими специалистами и обсудили вопросы обновления стандартов оказания медицинской помощи при коронавирусе, на ее заседании препарат дексаметазон был внесен в протокол лечения COVID-19.