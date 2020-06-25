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25.06.2020  11:33   

В области зарегистрирована третья смерть среди медработников, заразившихся коронавирусом

В областной инфекционной больнице врачи не смогли помочь своей коллеге – медработница из Первомайского, заразившаяся коронавирусом, скончалась.


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По словам городского головы Первомайского Николай Бакшеева, женщине было 49 лет. Кроме коронавируса, у нее были другие серьезные заболевания. Пока неизвестно, где и когда умершая могла инфицироваться. Она работала завхозом в Центре оказания первичной медицинской помощи, однако прием больных не вела, в «красной зоне» не работала. Известно, что сначала женщина лечилась в инфекционном отделении Первомайской больницы, за неделю до смерти была переведена в областное медучреждение. Это уже третий летальный случай среди харьковских медработников, заболевших коронавирусом. Ранее скончались медсестра диспансера радиационной защиты, санитарка областной клинической больницы.

Всего в области опасной инфекцией COVID-19 заразился 291 медик. 256 человек (87,9%) из них уже выздоровели.

Источник:   kh-news
 Тэги:  коронавирус, смерть, компенсация, харьков, инфекция, больница
 
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