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24.06.2020  10:16   

Новые смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2042 подозрений на COVID-19, в том числе 57 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 24 июня в области лабораторно подтверждено 1892 (+48 за сутки) случая COVID-19.

В том числе 71 (+2 за сутки) человек скончались, 950 (+63) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1265 (+42) человек.

При этом 232 случая остается под подозрением (в Харькове – 206), 918 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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