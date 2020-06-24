Новые смерти от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2042 подозрений на COVID-19, в том числе 57 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 24 июня в области лабораторно подтверждено 1892 (+48 за сутки) случая COVID-19.
В том числе 71 (+2 за сутки) человек скончались, 950 (+63) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1265 (+42) человек.
При этом 232 случая остается под подозрением (в Харькове – 206), 918 опровергнуто.
День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
30 лет назад состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», а Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев.
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