23.06.2020 16:32

Харьковских красавиц оставили без черных бровей и модных мехенди

Сотрудники Госпродпотребслужбы не пустили в Харьков однотонный груз хны.



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22 июня на таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза были задержаны листья лавсонии (хна) (1404) - в количестве 1 тонна .

Груз прибыл из Ирана без фитосанитарного сертификата, чем были нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлен нотификацию.