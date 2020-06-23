Харьковских красавиц оставили без черных бровей и модных мехенди

Сотрудники Госпродпотребслужбы не пустили в Харьков однотонный груз хны.
22 июня на таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза были задержаны листья лавсонии (хна) (1404) - в количестве 1 тонна .
Груз прибыл из Ирана без фитосанитарного сертификата, чем были нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлен нотификацию.
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Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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