23.06.2020 13:23

В Харькове «чернобыльская» больница, после снятия протестов, приняла уже 12 больных СOVID-19

Лечить больных коронавирус пациентов согласились до 16 медработников Харьковского областного радиационного диспансера - со вчерашнего дня уволились еще несколько человек.



Фото: София Цветкова

Об этом в интервью для СМИ рассказала директор диспансера Ирина Пирогова.

"К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка ... С начала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16 ", - сказала Пирогова.

По ее словам, массовые увольнения и отказа начались неделю назад, когда стало известно , что диспансер будет открыт для больных COVID, а также вчера, когда медучреждение принял первых пациентов из областной инфекционной больницы.

"Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - отметила директор диспансера.

Директор областной инфекционной больницы Павел Нартов дал рекомендации персонала диспансера, рассказала Пирогова.

"Вчера приезжал Павел Викторович, приезжал врач-реаниматолог из реанимации инфекционной больницы, они с методическими рекомендациями, врач-реаниматолог находится у нас в реанимационном отделении. Во-первых, потому что она обучает персонал, уже имея опыт работы с пациентами. И по- вторых, у нас проблема с анестезиологом ", - сказала Пирогова.

По ее словам, кадровый вопрос - острейший.

"Мы всех обзваниваем, есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение - будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - подтвердила Пирогова.