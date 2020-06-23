23.06.2020 10:10

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2985 подозрений на COVID-19, в том числе 49 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 22 июня в области лабораторно подтверждено 1844 (+33 за сутки) случая COVID-19.



В том числе 69 человек скончались, 887 (+21) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1223 (+29) человек.



При этом 261 случай остается под подозрением (в Харькове – 229), 880 опровергнуто.