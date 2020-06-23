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23.06.2020  10:10   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 23 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2985 подозрений на COVID-19, в том числе 49 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 22 июня в области лабораторно подтверждено 1844 (+33 за сутки) случая COVID-19.

В том числе 69 человек скончались, 887 (+21) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1223 (+29) человек.

При этом 261 случай остается под подозрением (в Харькове – 229), 880 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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