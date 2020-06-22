Харьковские врачи отмечены государственными наградами по случаю Дня медицинского работника

Соответствующий указ Владимира Зеленского №241 / 2020 размещен на сайте главы государства.
Так, за значительный личный вклад в развитие системы здравоохранения, оказания квалифицированной медицинской помощи, спасения жизни людей, добросовестный труд и высокий профессионализм получили звание "Заслуженный врач Украины":
Медицинская сестра стационара отделения областной клинической инфекционной больницы Галина Валеева получила звание "Заслуженный работник здравоохранения Украины".
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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