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22.06.2020  11:43   

Харьковские врачи отмечены государственными наградами по случаю Дня медицинского работника

Соответствующий указ Владимира Зеленского №241 / 2020 размещен на сайте главы государства.


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Так, за значительный личный вклад в развитие системы здравоохранения, оказания квалифицированной медицинской помощи, спасения жизни людей, добросовестный труд и высокий профессионализм получили звание "Заслуженный врач Украины":

  • врач областной детской инфекционной клинической больницы Надежда Зозуля,
  • профессор кафедры Харьковской медицинской академии последипломного образования Татьяна Почуева, з
  • аведующий отделением Областной клинической инфекционной больницы Юлия Танчук

Медицинская сестра стационара отделения областной клинической инфекционной больницы Галина Валеева получила звание "Заслуженный работник здравоохранения Украины".

Источник:   Президент Украины
 Тэги:  медицина, награда, харьков, президент, звание
 
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