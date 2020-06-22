В Харькове количество выздоровевших превысило количество заболевших: карта распространения COVID-19 на 22 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2936 подозрений на COVID-19, в том числе 41 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 22 июня в области лабораторно подтверждено 1811 (+6 за сутки) случая COVID-19.
В том числе 69 человек скончались, 866 (+17) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1194 (+5) человек.
При этом 263 случая остаются под подозрением (в Харькове – 228), 862 опровергнуто.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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