22.06.2020 11:00

В Харькове количество выздоровевших превысило количество заболевших: карта распространения COVID-19 на 22 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2936 подозрений на COVID-19, в том числе 41 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 22 июня в области лабораторно подтверждено 1811 (+6 за сутки) случая COVID-19.



В том числе 69 человек скончались, 866 (+17) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1194 (+5) человек.



При этом 263 случая остаются под подозрением (в Харькове – 228), 862 опровергнуто.