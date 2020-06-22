Главная Новости Медицина В Харькове количество выздоровевших превысило количество заболевших: карта распространения COVID-19 на 22 июня
22.06.2020  11:00   

В Харькове количество выздоровевших превысило количество заболевших: карта распространения COVID-19 на 22 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2936 подозрений на COVID-19, в том числе 41 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 22 июня в области лабораторно подтверждено 1811 (+6 за сутки) случая COVID-19.

В том числе 69 человек скончались, 866 (+17) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1194 (+5) человек.

При этом 263 случая остаются под подозрением (в Харькове – 228), 862 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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