21.06.2020 10:00

Геннадий Кернес поздравил медиков с профессиональным праздником

Мэр Харькова опубликовал поздравительный пост на своей странице в соцсети.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал поздравление с Днем медика на своей странице в Телеграмм.

"В День медика поздравляю всех врачей, медсестер, лаборантов, технических сотрудников больниц и поликлиник Харькова.

Сегодня вы на передовой и очень нужны городу, вы спасаете людей, рискуя своим здоровьем, не видя месяцами близких и детей. Эпидемия бросил вызов, который вы стойко приняли и держите удар.

Спасибо огромное! И низкий поклон от всех, кому вы сейчас помогаете.

Я видел больницы многих стран. При этом жизнь мне спасли в харьковской "неотложке". Уверен, что при правильном государственном подходе наша медицина может быть одной из лучших в мире. У нас много прекрасных врачей, чье имя передают передают из уст в уста, кто не отмахивается от сложных задач, видит за анализами живого человека, кто готов пройти с пациентом тяжелые времена и вместе верить в выздоровление. И это большое счастье, что они есть.

Искренне желаю здоровья, стойкости и сил. Чтоб были здоровы ваши дети и родители, были возможности учиться и профессионально расти. Развития в работе и покоя и радости в семье.

С праздником!"