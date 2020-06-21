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21.06.2020  10:00   

Геннадий Кернес поздравил медиков с профессиональным праздником

Мэр Харькова опубликовал поздравительный пост на своей странице в соцсети.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал поздравление с Днем медика на своей странице в Телеграмм.
 
"В День медика поздравляю всех врачей, медсестер, лаборантов, технических сотрудников больниц и поликлиник Харькова. 
 
Сегодня вы на передовой и очень нужны городу, вы спасаете людей, рискуя своим здоровьем, не видя месяцами близких и детей. Эпидемия бросил вызов, который вы стойко приняли и держите удар.
Спасибо огромное! И низкий поклон от всех, кому вы сейчас помогаете. 
 
Я видел больницы многих стран. При этом жизнь мне спасли в харьковской "неотложке".  Уверен, что при правильном государственном подходе наша медицина может быть одной из лучших в мире. У нас много прекрасных врачей, чье имя передают передают из уст в уста, кто не отмахивается от сложных задач, видит за анализами живого человека, кто готов пройти с пациентом тяжелые времена и вместе верить в выздоровление. И это большое счастье, что они есть.  
 
Искренне желаю здоровья, стойкости и сил. Чтоб были здоровы ваши дети и родители, были возможности учиться и профессионально расти. Развития в работе и покоя и радости в семье. 
С праздником!"
Тэги:  кернес, день медика, харьков
 
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