Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 19 июня уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11–0,14 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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