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19.06.2020  17:01   

Мужчина, заразившийся ботулизмом, находится на искусственной вентиляции легких

Больной был госпитализировал в тяжелом состоянии через трое суток после начала болезни.


// ХОЛЦ

Напомним, 17 июня в ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» поступило экстренное сообщение о случае заболевания ботулизмом.

Больной – 68-летний житель пгт Боровая – употреблял копченую рыбу домашнего приготовления, которой его угостил знакомый. В тот же день у него появились первые симптомы отравления, но за медицинской помощью пострадавший обратился только через трое суток.

В тяжелом состоянии больной госпитализирован в Изюмскую центральную районную больницу Песчанской Богоматери, где сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Это уже второй в текущем году случай заболевания ботулизмом. В мае отравления ботулотоксином произошло у жителя Волчанского района в результате употребления вяленой плотвы. К счастью, отравления не было тяжелым, и больной после проведенного лечения быстро поправился.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  ботулизм, харьков
 
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