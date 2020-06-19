Мужчина, заразившийся ботулизмом, находится на искусственной вентиляции легких

Больной был госпитализировал в тяжелом состоянии через трое суток после начала болезни.
Напомним, 17 июня в ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» поступило экстренное сообщение о случае заболевания ботулизмом.
Больной – 68-летний житель пгт Боровая – употреблял копченую рыбу домашнего приготовления, которой его угостил знакомый. В тот же день у него появились первые симптомы отравления, но за медицинской помощью пострадавший обратился только через трое суток.
В тяжелом состоянии больной госпитализирован в Изюмскую центральную районную больницу Песчанской Богоматери, где сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Это уже второй в текущем году случай заболевания ботулизмом. В мае отравления ботулотоксином произошло у жителя Волчанского района в результате употребления вяленой плотвы. К счастью, отравления не было тяжелым, и больной после проведенного лечения быстро поправился.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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