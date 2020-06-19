В МОЗ призывают кардинально усилить карантинные меры в супермаркетах

Министерство здравоохранения будет инициировать установление жесткого контроля за соблюдением норм карантина - без масок и соблюдения дистанции побороть последствия пандемии невозможно
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.
"Сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными учреждениями условий карантина: речь идет о транспорте, которым пользуются люди, не надевая маски, средства защиты; речь идет о некоторых супермаркетах, где перестали соблюдать социальную дистанцию, не пользуются масками. Мы считаем, что должно начать вводиться жесткое ограничение в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестком ограничении, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений, в том числе ночных клубов. Те кадры, которые мы все видим в соцсетях, разумеется, что болезнь будет только прогрессировать, и количество больных будет только расти при таком отношении. Мы будем инициировать введение всех этих вещей, созыв региональных комиссий ТЭБ-ТЧС для того, чтобы они вводили соответствующие ограничения", - сказал Степанов.
Он подчеркнул, что среди мер реагирования на рост заболеваемости COVID-19 должен быть усилен контроль Госпродпотребслужбы, Национальной полиции - наложение штрафов на нарушителей условий карантина, дополнительных ограничительных мер, которые прописаны соответствующим решением правительства на определенных территориях в условиях карантина.
Впрочем, по словам Степанова, главное мероприятие - изменение отношения украинцев к COVID-19 и соблюдение всех требований, установленных правительством.
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