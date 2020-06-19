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19.06.2020  13:48   

В МОЗ призывают кардинально усилить карантинные меры в супермаркетах

Министерство здравоохранения будет инициировать установление жесткого контроля за соблюдением норм карантина - без масок и соблюдения дистанции побороть последствия пандемии невозможно


// facebook

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными учреждениями условий карантина: речь идет о транспорте, которым пользуются люди, не надевая маски, средства защиты; речь идет о некоторых супермаркетах, где перестали соблюдать социальную дистанцию, не пользуются масками. Мы считаем, что должно начать вводиться жесткое ограничение в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестком ограничении, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений, в том числе ночных клубов. Те кадры, которые мы все видим в соцсетях, разумеется, что болезнь будет только прогрессировать, и количество больных будет только расти при таком отношении. Мы будем инициировать введение всех этих вещей, созыв региональных комиссий ТЭБ-ТЧС для того, чтобы они вводили соответствующие ограничения", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что среди мер реагирования на рост заболеваемости COVID-19 должен быть усилен контроль Госпродпотребслужбы, Национальной полиции - наложение штрафов на нарушителей условий карантина, дополнительных ограничительных мер, которые прописаны соответствующим решением правительства на определенных территориях в условиях карантина.

Впрочем, по словам Степанова, главное мероприятие - изменение отношения украинцев к COVID-19 и соблюдение всех требований, установленных правительством.

Источник:   Контракты
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, метро, транспорт
 
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