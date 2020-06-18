На стихийных рынках в двух областях Харьковщины обнаружили африканскую чуму свиней

Госпродпотребслужба совместно с международными экспертами провела мониторинг ситуации по распространению возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) на местах несанкционированной торговли (стихийные рынки).
В ходе мониторинга в течение 2019-2020 на стихийных рынках отобрано 3500 образцов продукции животного происхождения (сырье и продукция из свинины) в четырех областях Украины: Закарпатской, Одесской, Ровенской и Харьковской.
Лабораторные исследования образцов проведены в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев).
Получено 8 положительных результатов на АЧС:
в Закарпатской - 2;
в Одесской - 4;
в Харьковской - 2.
На основе полученных результатов территориальными органами Госпродпотребслужбы в Закарпатской, Одесской и Харьковской областях, совместно с органами национальной полиции, органами местного самоуправления принимаются меры усиления контроля, в частности относительно перемещения живых животных, сырья и продукции животного происхождения и ликвидации мест стихийной торговли.
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В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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