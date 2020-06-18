18.06.2020 12:21

Минздрав дополнительный ввел индикатор, по которому карантин будут вводить в конкретном населенном пункте, а не по регионам

Министерство здравоохранения ввело показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом (четвертый индикатор), благодаря которому можно применять ограничительные противоэпидемические меры не во всем регионе, а в конкретных населенных пунктах.



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Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Мы ввели новый четвертый индикатор - показатель динамики роста случаев инфицирования. Суммарный показатель количества новых случаев за эту неделю сравнивается с количеством случаев за предыдущую неделю и в случае, если он превышает 10, тогда область должна применять ограничительные противоэпидемические мероприятия... они применяются не для всей области. Региональная комиссия может принимать решение закрывать отдельные населенные пункты, отдельные сферы деятельности населенных пунктов", - отметил он.

Напомним, ранее условиями для смягчения карантина касались трех показателей:

▪️ инцидентность (количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) - должна быть не более 12 на 100 тыс. населения,

▪️ загруженность коек в больницах для госпитализации больных коронавирусной болезнью - не должна быть более 50%,

▪️ показатель среднего количества ПЦР-тестирования за последние 7 дней на 100 тыс. населения.