18.06.2020 10:10

Четверо умерших от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2741 подозрений на COVID-19, в том числе 69 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 18 июня в области лабораторно подтверждено 1707 (+55 за сутки) случая COVID-19.



В том числе 66 человека (+4 за сутки) скончались, 786 (+12) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1102 (+38) человек.



При этом 240 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 218), 794 опровергнуто.