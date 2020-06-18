Главная Новости Медицина Четверо умерших от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 июня
18.06.2020  10:10   

Четверо умерших от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2741 подозрений на COVID-19, в том числе 69 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 18 июня в области лабораторно подтверждено 1707 (+55 за сутки) случая COVID-19.

В том числе 66 человека (+4 за сутки) скончались, 786 (+12) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1102 (+38) человек.

При этом 240 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 218), 794 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.06 Медицина Минздрав дополнительный ввел индикатор, по которому карантин будут вводить в конкретном населенном пункте, а не по регионам 17.06 Медицина Снова антирекорд: в Харькове 46 новых больных коронавирусом 17.06 Медицина Вакцинация против гриппа и COVID-19: украинцам советуют копить деньги на прививку
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 