Четверо умерших от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2741 подозрений на COVID-19, в том числе 69 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 18 июня в области лабораторно подтверждено 1707 (+55 за сутки) случая COVID-19.
В том числе 66 человека (+4 за сутки) скончались, 786 (+12) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1102 (+38) человек.
При этом 240 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 218), 794 опровергнуто.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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