17.06.2020 19:27

У Слобідському районі вшанували найкращих медиків

Вшанування кращих працівників медичних установ відбулося сьогодні, 17 червня, в Адміністрації Слобідського району.



//city.kharkov.ua

З прийдешнім професійним святом присутніх привітав голова райадміністрації В'ячеслав Ільєнко.

«Медики - це люди, яким ми постійно дякуємо за нелегку, але благородну працю. Але всі наші слова набувають особливого значення в нинішній непростий час, коли і в світі, і у нас в країні поширюється смертельний коронавірус. Саме медики прийняли на себе основний удар у боротьбі з цим захворюванням, саме вони цілодобово борються з епідемією і зберігають вірність своїй професії. Сил вам, терпіння, здоров'я, невичерпного оптимізму, гідної оплати праці та вдячних пацієнтів!» - сказав В'ячеслав Ільєнко.

З нагоди Дня медичного працівника почесними грамотами були нагороджені співробітники поліклінік, лікарень, спеціалізованих диспансерів та інших медустанов району. Також трудові колективи отримали цінні подарунки.