17.06.2020 18:01

Міська лікарня №17 отримала сучасне імунологічне обладнання

Фармацевтична компанія «Здоров'я» сьогодні, 17 червня, передала Харківській міській клінічній багатопрофільній лікарні №17 автоматичний імунологічний аналізатор.



// city.kharkov.ua

Документи на обладнання головному лікарю лікарні Дмитрові Черепову вручив генеральний директор компанії «Здоров'я» Олександр Доровський. За його словами, цей апарат здатний проводити 90 аналізів за годину, і його функціонал дуже широкий: тестування на всі види інфекцій, онкологічні, кардіологічні та алергологічні маркери, визначення опірності організму тощо. Такі аналізатори широко використовуються у Європі та США.

У свою чергу Дмитро Черепов повідомив, що в лікарні №17 є подібне обладнання, але воно попереднього покоління.



«Цей аналізатор - «золотий стандарт» проведення лабораторних досліджень. Його можливості великі, в тому числі - визначення імуноферментних показників на коронавірус. Але служити, я впевнений, він буде ще довгі роки не тільки за програмою боротьби з COVID-19», - зазначив головлікар.



Заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан підкреслила, що це дуже своєчасний подарунок для міської системи охорони здоров'я.



«Нам дуже потрібен цей апарат зараз, бо ми знаходимося в період виходу з карантину. Важливо встановити, чи є у нас у Харкові колективний імунітет. Тому будемо активно проводити тестування пацієнтів. І ще городянам вкрай важливо пам'ятати, що пандемія ще не пройшла, масковий режим ніхто не скасовував. Тому не забувайте вдягати маски, коли їдете у транспорті або перебуваєте у місцях великого скупчення людей. Це дуже важливий момент, ми не повинні допустити повторної хвилі захворювання, треба утримати місто на тих показниках, які поки знаходяться в нормі», - зазначила віце-мер.