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17.06.2020  15:51   

Кабмин продлил карантин до августа, но метро закрывать не будут

Кабинет министров поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине - ограничения будут действовать до 31 июля.


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Такое решение приняли на сегодняшнем заседании правительства.

Решение поддержали с доработкой в один день.

Согласно решению Кабмина, будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без масок или респираторов. Также запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Кроме того, в правительстве обновили механизм усиления карантина в регионах со значительным распространением коронавируса. Регионы с учетом ситуации могут ограничивать:

  • проведение спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • работу метро;
  • перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
  • посещение учреждений дошкольного образования;
  • работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
  • деятельность заведений питания.

Решение об усилении ограничений принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, решение об усилении карантина в правительстве приняли после резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине. Рост числа больных связывают с ослабления карантина.

Источник:   РБК
 Тэги:  карантин, транспорт, харьков, метро, министр
 
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