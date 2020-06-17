Кабмин продлил карантин до августа, но метро закрывать не будут

Кабинет министров поддержал продление действия адаптивного карантина в Украине - ограничения будут действовать до 31 июля.
Такое решение приняли на сегодняшнем заседании правительства.
Решение поддержали с доработкой в один день.
Согласно решению Кабмина, будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без масок или респираторов. Также запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
Кроме того, в правительстве обновили механизм усиления карантина в регионах со значительным распространением коронавируса. Регионы с учетом ситуации могут ограничивать:
Решение об усилении ограничений принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, решение об усилении карантина в правительстве приняли после резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине. Рост числа больных связывают с ослабления карантина.
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