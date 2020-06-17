17.06.2020 14:49

Харків'ян просять оцінити медичну систему «Helsi.me»

Оцінити нову медичну систему «Helsi.me» можна за допомогою телеграм-боту «Агент Х».



//city.kharkov.ua

Система «Helsi.me» працює з березня. За її допомогою кожен харків’янин може створити особистий кабінет, записатись на прийом до лікаря, отримувати рецепти, рекомендації, результати аналізів та залишати відгук на лікаря.

Харків'ян просять оцінити систему, вказати на недоліки або запропонувати свої ідеї з поліпшення продукту. Після цього робоча група опрацює всі коментарі й внесе відповідні зміни.

«Також завдяки боту вимірюється рівень задоволеності користувачів: наскільки лояльні вони до продукту та наскільки зручно ним користуватися. Тепер у кожного мешканця буде можливість оцінити той чи інший проєкт та залишити свій коментар або пропозицію», - зазначили розробники.

Чат-бот працює у Telegram за посиланням. Надалі, коли з’являтимуться нові проєкти для оцінки, бот зробить автоматичну розсилку для користувачів.

Зазначимо, що чат-бот «Агент Х» було створено комунальною установою «Офіс реформ Харкова» у партнерстві з «ПриватБанком». Про нього розповів раніше у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова міста Геннадій Кернес.