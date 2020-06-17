Снова антирекорд: в Харькове 46 новых больных коронавирусом

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2672 подозрений на COVID-19, в том числе 73 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 17 июня в области лабораторно подтверждено 1652 (+57 за сутки) случая COVID-19.
В том числе 62 человека скончались, 774 (+22) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1064 (+46) человек.
При этом 248 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 223), 772 опровергнуто.
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
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