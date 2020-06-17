17.06.2020 10:07

Снова антирекорд: в Харькове 46 новых больных коронавирусом

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2672 подозрений на COVID-19, в том числе 73 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 17 июня в области лабораторно подтверждено 1652 (+57 за сутки) случая COVID-19.



В том числе 62 человека скончались, 774 (+22) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1064 (+46) человек.



При этом 248 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 223), 772 опровергнуто.