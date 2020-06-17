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17.06.2020  10:07   

Снова антирекорд: в Харькове 46 новых больных коронавирусом

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2672 подозрений на COVID-19, в том числе 73 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 17 июня в области лабораторно подтверждено 1652 (+57 за сутки) случая COVID-19.

В том числе 62 человека скончались, 774 (+22) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 1064 (+46) человек.

При этом 248 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 223), 772 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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