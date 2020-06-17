17.06.2020 09:10

Вакцинация против гриппа и COVID-19: украинцам советуют копить деньги на прививку

С 1 июля украинцев ждет массовая вакцинация. Сколько будет стоить прививка, как будут проводиться закупки, и каким будет наказание за отказ от прививки, Минздрав не сообщает.



//izvestia.kharkov.ua

Ко второй волне коронавируса все должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Прививки поможет уберечь сразу от двух вспышек инфекционных болезней: гриппа и COVID-19. Эти заболевания имеют много общего и передаются похожими путями. Поэтому вакцинация является единственным надежным средством профилактики болезни.

Эксперты прогнозируют, что вторая волна эпидемии китайского вируса может накрыть Украину осенью, и она будет серьезнее первой. К тому же с наступлением осенне-зимнего сезона повышается количество заболеваний гриппом и ОРВИ. Чтобы избежать масштабной эпидемии в Минздраве заявляют, что готовятся к массовой вакцинации всех граждан Украины. Препарат ждут уже в июле, сообщил Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко



«Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того чтобы исключить такие вспышки осенью, нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году», – заявил сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



Врачи отмечают, что в любом случае ежегодная вакцинация от гриппа - это лучший способ если даже и заболеть, то уменьшить риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти, тем более в условиях пандемии коронавируса. Вакцина, убеждают в правительстве, защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.



В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что в 2018-2019 годах в аптеках Украины можно было приобрести две вакцины против гриппа: "Джис Флю" (Южная Корея) и "Ваксигрип Тетра" (Франция). Обе вакцины - это так называемые сплит-вакцины, значит расщепленный вирус. Чем они отличаются? Первая вакцина защищает от трех вирусов гриппа, так называемая трехвалентная вакцина. Она южнокорейская. Вторая защищает от четырех вирусов гриппа, то есть квадровалентна.



Качество вакцин, которые ввозят в страну, проверяют Гослекслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра. Важно также знать, что вакцинация против гриппа относится к рекомендуемым прививкам и отсутствует в национальном календаре прививок. Поэтому вакцину могут закупать за деньги местных бюджетов, предприятий или за счет граждан.



Сколько будет стоить прививка, как будут проводиться закупки, и каким будет наказание за отказ от прививки, Минздрав не сообщает. Между тем Виктор Ляшко отметил, несмотря на то, что вакцины пока еще нет, всем украинцам стоит уже сейчас готовить средства на ее закупку.



«Поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в ее состав, сейчас в данный конкретный период времени, мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Но уже следует начинать готовиться, рассчитывать потребности. Прогнозируем на июль, август, сентябрь закупать вакцину, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа. Такая профилактика сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и COVID-19», – отметил Виктор Ляшко.



Иммунологи акцентируют, что вакцинация должна проводиться до начала активности гриппа. Поэтому рекомендуется сделать прививки до конца октября. Врачи также отмечают, что побочные эффекты от вакцины против гриппа возникают редко. Но перед прививкой обязательно следует обратиться к семейному врачу и получить рекомендации для всей семьи.