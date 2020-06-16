Исполнительная власть намерена ужесточить ответственность харьковчан за отсутствие масок в местах скопления

Правительство намерено вынести на рассмотрение вопрос усиления административной ответственности для граждан за нарушение масочного режима в общественном транспорте и заведениях.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Кабмина 16 июня.
Шмыгаль уточнил, что губернаторы обеспечены полномочиями, чтобы в условиях адаптивного карантина обеспечить меры по недопущению роста количества больных COVID-19.
Премьер обратился к главам ОГА и подчеркнул, что сейчас важно удержать пандемию по контролем, особенно в условиях массового пренебрежениями правилами безопасности.
"Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными", - отметил он.
Шмыгаль уточнил, что правительство вынесет на свое заседание и в Верховную Раду вопрос усиления ответственности за отсутствие маски в помещениях и транспорте.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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