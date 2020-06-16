Главная Новости Медицина Исполнительная власть намерена ужесточить ответственность харьковчан за отсутствие масок в местах скопления
16.06.2020  15:51   

Исполнительная власть намерена ужесточить ответственность харьковчан за отсутствие масок в местах скопления

Правительство намерено вынести на рассмотрение вопрос усиления административной ответственности для граждан за нарушение масочного режима в общественном транспорте и заведениях.


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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Кабмина 16 июня.

Шмыгаль уточнил, что губернаторы обеспечены полномочиями, чтобы в условиях адаптивного карантина обеспечить меры по недопущению роста количества больных COVID-19.

Премьер обратился к главам ОГА и подчеркнул, что сейчас важно удержать пандемию по контролем, особенно в условиях массового пренебрежениями правилами безопасности.

"Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными", - отметил он.

 

 

Шмыгаль уточнил, что правительство вынесет на свое заседание и в Верховную Раду вопрос усиления ответственности за отсутствие маски в помещениях и транспорте.

Источник:   newsone
 Тэги:  маска, коронавирус, транспорт, метро, наряд, полиция
 
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