16.06.2020 17:08

Почтальон, присвоившая более 160 тысяч из кассы, получила год тюрьмы

Суд признал виновной 53-летнюю начальницу одного из почтовых отделений Краснокутского района в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины).



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На протяжении конца 2017 - начала 2018 начальница отделения почтовой связи завладела денежными средствами отделения почтовой связи. Эти средства поступали от местных жителей населенного пункта в качестве расчета за товары и услуги, в том числе за потребленные коммунальные услуги граждан. Так женщина присвоила свыше 160 тыс. грн. Недостачу обнаружили при инвентаризации.



Вследствие преступных действий почтальона средства граждан несвоевременно поступали на счета предприятий по предоставлению коммунальных услуг населению.

Приговором Богодуховского районного суда Харьковской области почтальона осужден к наказанию в виде 1 года ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года.



В настоящее время приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.