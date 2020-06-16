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16.06.2020  14:01   

Из троих умерших от короновируса – двое харьковчан

В течение прошедших суток COVID-19 умерли 76-летняя харьковчанка, 63-летний житель города Мерефа, 67-летний харьковчанин. Все имели сопутствующие заболевания.


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Об этом сообщили в ХОГА, отметив, что за последние сутки в области лабораторно подтверждено 53 случая заболевания COVID-19 среди жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Золочевского, Кегичевского, Харьковского, Чугуевского и Шевченковского районов. 38 из них - харьковчане.

С подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни госпитализировано 254 человека (из них двое подключены к аппарату ИВЛ, семеро – на кислородной поддержке (маске)), 527 – на самоизоляции.

С подозрением на COVID-19 госпитализированы 197 человек, 49 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2599 случаев подозрения на COVID-19 (+82 за последние сутки), из них:
▪️ 1595 случаев подтверждено;
▪️ 758 подозрений опровергнуто;
▪️ 752 людей выздоровели;
▪️ 62 человека умерли.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, лабцентр, заразились
 
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