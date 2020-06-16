16.06.2020 14:01

Из троих умерших от короновируса – двое харьковчан

В течение прошедших суток COVID-19 умерли 76-летняя харьковчанка, 63-летний житель города Мерефа, 67-летний харьковчанин. Все имели сопутствующие заболевания.



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Об этом сообщили в ХОГА, отметив, что за последние сутки в области лабораторно подтверждено 53 случая заболевания COVID-19 среди жителей Харькова, Валковского, Дергачевского, Золочевского, Кегичевского, Харьковского, Чугуевского и Шевченковского районов. 38 из них - харьковчане.



С подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни госпитализировано 254 человека (из них двое подключены к аппарату ИВЛ, семеро – на кислородной поддержке (маске)), 527 – на самоизоляции.



С подозрением на COVID-19 госпитализированы 197 человек, 49 - на самоизоляции.



За весь период регистрации в области зафиксировано 2599 случаев подозрения на COVID-19 (+82 за последние сутки), из них:

▪️ 1595 случаев подтверждено;

▪️ 758 подозрений опровергнуто;

▪️ 752 людей выздоровели;

▪️ 62 человека умерли.