Главная Новости Медицина Геннадий Кернес: в Харькове сделали очередной шаг навстречу реальной инклюзивности, для равного доступа к городским услугам всех жителей (ВИДЕО)
15.06.2020  12:02   

Геннадий Кернес: в Харькове сделали очередной шаг навстречу реальной инклюзивности, для равного доступа к городским услугам всех жителей (ВИДЕО)

В харьковских поликлиниках применяют инновации в общении с пациентами с особенными потребностями


://facebook.com/gennadykernes

Пять городских поликлиник - № № 6,8,24,27 взрослые и № 13 детская начали обслуживать неслышащих харьковчан с помощью он-лайн сурдоперевода.

На регистратурах теперь есть планшет, который за секунды связывается со службой жестового языка и с ним человек ходит по всем врачам, с полным пониманием происходящего.

Идет тестовый режим работы, но отзывы уже хорошие. В БТИ, с которого мы начали, планшеты тоже очень востребованы.

Это большой шаг навстречу реальной инклюзивности, для равного доступа к городским услугам всех жителей Харькова.

Источник:   Геннадий Кернес / страница в соцсети
 Тэги:  планшет, харьков, сурдоперевод, поликлиника, бти, кернес
 
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