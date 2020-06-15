15.06.2020 12:02

Геннадий Кернес: в Харькове сделали очередной шаг навстречу реальной инклюзивности, для равного доступа к городским услугам всех жителей (ВИДЕО)

В харьковских поликлиниках применяют инновации в общении с пациентами с особенными потребностями



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Пять городских поликлиник - № № 6,8,24,27 взрослые и № 13 детская начали обслуживать неслышащих харьковчан с помощью он-лайн сурдоперевода.

На регистратурах теперь есть планшет, который за секунды связывается со службой жестового языка и с ним человек ходит по всем врачам, с полным пониманием происходящего.

Идет тестовый режим работы, но отзывы уже хорошие. В БТИ, с которого мы начали, планшеты тоже очень востребованы.