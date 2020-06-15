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15.06.2020  10:21   

Еще одна смерть от коронавируса: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 15 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2517 подозрений на COVID-19, в том числе 61 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 15 июня в области лабораторно подтверждено 1542 (+23 за сутки) случая COVID-19. В том числе 59 (+1 за сутки) человек скончались, 741 (+26) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 981 (+15) человек.

При этом 245 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 216), 730 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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