14.06.2020 11:43

49 человек заболели, 17 выздоровели: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 14 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2456 подозрений на COVID-19, в том числе 82 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 14 июня в области лабораторно подтверждено 1519 (49+ за сутки) случаев COVID-19. В том числе 58 (+1 за сутки) человека скончались, 715 (+17) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 966 (+15) человек.



При этом 229 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 196), 708 опровергнуто.