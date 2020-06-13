В Харьковской области от COVID-19 выздоровели 698 человек

Несколько дней подряд количество новых случаев за сутки превышает 50 человек.
Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 54 новых случая COVID-19, а за период 11-12 июня количество новых заболевших составило 56 человек.
Так, по состоянию на 13 июня, в Харьковской области зафиксировали 1480 случаев инфекции.
698 человек выздоровели;
57 человек скончались.
Не разменивайтесь на пустяки – и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: вероятность нового романа весьма велика.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
С 2005 года в одну из суббот июня отмечается День вязания на публике.
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