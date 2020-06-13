13.06.2020 11:01

В Харьковской области от COVID-19 выздоровели 698 человек

Несколько дней подряд количество новых случаев за сутки превышает 50 человек.



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Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 54 новых случая COVID-19, а за период 11-12 июня количество новых заболевших составило 56 человек.



Так, по состоянию на 13 июня, в Харьковской области зафиксировали 1480 случаев инфекции.

698 человек выздоровели;

57 человек скончались.