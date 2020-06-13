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13.06.2020  11:01   

В Харьковской области от COVID-19 выздоровели 698 человек

Несколько дней подряд количество новых случаев за сутки превышает 50 человек.


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Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 54 новых случая COVID-19, а за период 11-12 июня количество новых заболевших составило 56 человек. 

Так, по состоянию на 13 июня, в Харьковской области зафиксировали 1480 случаев инфекции.
698 человек выздоровели;
57 человек скончались.

Источник:   Державна установа "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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