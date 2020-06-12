Количество заболевших коронавирусом резко увеличилось: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 июня

За сутки в Харькове подтвердили 41 положительный результат на COVID-19 (всего по области – 52).
Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2307 подозрений на COVID-19, в том числе 56 в течение последних суток, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 12 июня в области лабораторно подтверждено 1426 (+52 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 57 (+2 за сутки) человека скончались, 692 (+35) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 896 (+41) человек.
При этом 208 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 176), 673 опровергнуто.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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