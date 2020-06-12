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12.06.2020  10:30   

Количество заболевших коронавирусом резко увеличилось: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 июня

За сутки в Харькове подтвердили 41 положительный результат на COVID-19 (всего по области – 52).


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Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2307 подозрений на COVID-19, в том числе 56 в течение последних суток, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 12 июня в области лабораторно подтверждено 1426 (+52 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 57 (+2 за сутки) человека скончались, 692 (+35) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 896 (+41) человек.

При этом 208 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 176), 673 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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