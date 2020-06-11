11.06.2020 18:11

У Харкові відзначать Всесвітній день донора

Вручення харків'янам посвідчень «Почесний донор України» відбудеться завтра, 12 червня, в Харківському центрі служби крові (вул. Клочківська, 366).



//city.kharkov.ua

Захід приурочено до Всесвітнього дня донора крові. Статус «Почесний донор України» в Харківській області мають понад 3,3 тис. жителів.

Початок - о 10:30.

Як повідомили в центрі служби крові, сьогодні в Харківській області 91% запасів крові забезпечується завдяки добровільним безоплатним донорам. Щорічно для забезпечення потреб медичних установ області в компонентах і препаратах донорської крові заготовлюється до 20 тис. літрів крові. З метою забезпечення населення інфекційно безпечними компонентами перевага віддається донорству і заготівлі крові або її компонентів від активних кадрових донорів (забезпечують 53% усіх донаций). У порівнянні з 2019 роком, кількість активних донорів в регіоні збільшилася на 2%.

У центрі служби крові також повідомили, що донором може стати будь-яка здорова людина, якій виповнилося 18 років. При цьому вона повинна важити не менше 50 кг і мати тиск не вище 170 на 100 і не нижче 90 на 60 мм рт. ст. Одна доза донорської крові становить 450 грамів. Як зазначили в центрі, таку кількість крові організм здатний відновити дуже швидко. Крім того, за багаторічними спостереженнями, регулярна здача крові корисна, оскільки стимулює роботу ендокринної та імунної системи організму. У центрі також зазначили, що у зв'язку з пандемією прийняті максимальні заходи безпеки для донорів та працівників центру з урахуванням національних і світових рекомендацій.

Довідка. Всесвітній день донора крові відзначається щорічно 14 червня по вирішенню 58-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Ініціатори його проведення: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародна федерація організацій донорів крові і Міжнародне товариство з переливання крові. Кампанія з нагоди Всесвітнього дня донора цього року присвячена темі «Безпечна кров рятує життя» і проходить під гаслом «Здавати кров в ім'я здорового світу».