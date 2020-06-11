11.06.2020 12:34

Главврач харьковской «инфекционки» вылечился от коронавируса

Павел Нартов хорошо себя чувствует и приступил к работе. Лечение в больнице он проходил 20 дней.



://2day.kh.ua/

11 июня главный врач Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов вышел на работу. Два ПЦР-теста на коронавирус дали отрицательный результат, рентген не показал пневмонии. Об этом Нартов сообщил в интервью региональным СМИ.

"Уже удовлетворительное (состояние). Сегодня первый день вышел на работу. Проходил два повторных теста с интервалом 24 часа, ПЦР-исследование. Брали мазок из носа и носоглотки, два результата отрицательные. Еще делал рентген, пневмонии на рентгене не видно. Надо делать КТ (прим. - компьютерная томография). КТ еще не делал, сделаю через неделю. Но на рентгене все нормально — пневмония рассосалась", — сказал Нартов.

Сколько сотрудников "инфекционки" болеют коронавирусом на сегодняшний день, главврач не говорит, отмечая, что только вышел на работу и статистику нужно уточнить.