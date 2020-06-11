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11.06.2020  11:55   

Харьковская скорая заработала по новому табелю

Министерство здравоохранения Украины обновило табели оснащения всей системы экстренной медицинской помощи, которые определяют, какое оборудование и какие лекарства должны быть на этапах оказания пациенту экстренной медицинской помощи.


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К этому времени все фельдшеры по медицине неотложных состояний и медицинские сестры, которые сейчас работают в бригадах экстренной медицинской помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию "парамедик", а водители - "экстренный медицинский техник".

"Табель материально-технического оснащения определяет, какое оборудование и какие лекарства должны быть на этапах оказания пациенту экстренной медицинской помощи. Соответствующие приказы опубликованы на сайте министерства:" Об утверждении примерного табеля материально-технического оснащения отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи "и" О утверждении примерного табеля оснащения структурных подразделений системы экстренной медицинской помощи ", - говорится в сообщении МОЗ.

Отмечается, что приказами обновленные требования к:
▪️ отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи в многопрофильных больницах интенсивного лечения;
▪️ оснащение оперативно-диспетчерских служб, в том числе, рабочего места диспетчера;
▪️ пункта постоянного базирования бригад;
▪️ оснащение бригад экстренной медицинской помощи (что должно быть в автомобиле для транспортировки, дыхательной поддержки, оборудование для мониторинга состояния пациента и его реанимации, средства для коммуникации и т.д.);
▪️ списка лекарственных средств (должен включать только доказательные препараты для спасения жизни пациента или стабилизации состояния)
▪️ учебно-тренировочного отдела (должны быть манекены, тренажеры и расходные материалы для отработки навыков).

Сообщается, что год назад Кабинет Министров Украины принял концепцию развития экстренной медицинской помощи . В конце января 2020 Кабинет Министров утвердил план мероприятий по реализации Концепции. Он разработан и принят для того, чтобы все участники системы экстренной медицинской помощи понимали, как будет развиваться сфера. В 2025 году состав всех бригад экстренной медицинской помощи соответствовать единому стандарту.

 

Источник:   УНН
 Тэги:  скорая, вызов, харьков, лечение
 
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