10.06.2020 15:00

Заболевшие харьковские медики находятся под следствием

В целом расследованием охвачены 33 лечебных учреждения и пару сот медиков.



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Комиссия с участием специалистов Гоструда состоянию на 9 июня расследует 176 дел по 189 медработников в Харьковской области, в которых подтвердили коронавирус. Профессионализм заболевания пока подтвердили в шести.

Об этом Общественному в ответ на информационный запрос сообщила заместитель начальника областного управления Гоструда Елена Петренко.

"Закончено расследований - 6 по 6 лицам. Определенность, связанная с производством - 6. Продолжаются 170 расследований по 183 лицам, в том числе 1 специальное расследование", - говорится в ответе.

В общем расследования проходят в 33 лечебных учреждениях области.

В каких из них подтвердили шесть случаев инфицирования на работе, в управлении Гоструда не ответил. Не уточнила Елена Петренко это и телефоном, ссылаясь на то, что не уверена, что это можно разглашать.