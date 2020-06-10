Заболевшие харьковские медики находятся под следствием

В целом расследованием охвачены 33 лечебных учреждения и пару сот медиков.
Комиссия с участием специалистов Гоструда состоянию на 9 июня расследует 176 дел по 189 медработников в Харьковской области, в которых подтвердили коронавирус. Профессионализм заболевания пока подтвердили в шести.
Об этом Общественному в ответ на информационный запрос сообщила заместитель начальника областного управления Гоструда Елена Петренко.
"Закончено расследований - 6 по 6 лицам. Определенность, связанная с производством - 6. Продолжаются 170 расследований по 183 лицам, в том числе 1 специальное расследование", - говорится в ответе.
В общем расследования проходят в 33 лечебных учреждениях области.
В каких из них подтвердили шесть случаев инфицирования на работе, в управлении Гоструда не ответил. Не уточнила Елена Петренко это и телефоном, ссылаясь на то, что не уверена, что это можно разглашать.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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