Выздоравливать будут быстрее - МОЗ изменило критерии для выписки больных COVID-19

МОЗ изменило критерии для выписки больных коронавирусной болезни COVID-19, теперь подтверждением выздоровления один отрицательный ПЦР-тест вместо двух.
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко .
"Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие симптомов, а также два подряд негативных тесты ПЦР. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Мы ожидаем большее количество выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", - заявил Ляшко.
Напомним, за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев COVID-19 была в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве.
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