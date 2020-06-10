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10.06.2020  11:44   

Выздоравливать будут быстрее - МОЗ изменило критерии для выписки больных COVID-19

МОЗ изменило критерии для выписки больных коронавирусной болезни COVID-19, теперь подтверждением выздоровления один отрицательный ПЦР-тест вместо двух.


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Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко .

"Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие симптомов, а также два подряд негативных тесты ПЦР. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Мы ожидаем большее количество выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию", - заявил Ляшко.

Напомним, за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев  COVID-19 была в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве.

Источник:   УНН
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, выздоровление, тесты, пцр
 
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