Главная Новости Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 10 июня
10.06.2020  10:20   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 10 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2196 подозрений на COVID-19, в том числе 34 в течение последних суток.


// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 10 июня в области лабораторно подтвержден 1338 (+33 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 54 человека скончались, 626 (+29) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 837 (+27) человек.

При этом 220 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 187), 638 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.06 Медицина Выздоравливать будут быстрее - МОЗ изменило критерии для выписки больных COVID-19 09.06 Медицина У Харкові зафіксовано 810 хворих на коронавірус 09.06 Образование 9 июня начинается последняя неделя Всеукраинской школы онлайн, введенной на фоне карантина из-за коронавируса
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 