10.06.2020 10:20

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 10 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2196 подозрений на COVID-19, в том числе 34 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 10 июня в области лабораторно подтвержден 1338 (+33 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 54 человека скончались, 626 (+29) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 837 (+27) человек.



При этом 220 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 187), 638 опровергнуто.