Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2196 подозрений на COVID-19, в том числе 34 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 10 июня в области лабораторно подтвержден 1338 (+33 за сутки) случаев COVID-19. В том числе 54 человека скончались, 626 (+29) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 837 (+27) человек.
При этом 220 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 187), 638 опровергнуто.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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