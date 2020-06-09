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09.06.2020  12:21   

У Харкові зафіксовано 810 хворих на коронавірус

Станом на 9 червня в Харкові з початку реєстрації зафіксовано 810 випадків захворювання на коронавірус.


://city.kharkov.ua/

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 2 162 підозри на COVID-19, з яких  1 305 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 231 особа, з них 198 - жителі Харкова. Також за цей час 597 пацієнтів одужали, 54 - померли.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 червня в Україні підтверджено 27 856 випадків COVID-19, з них 12 412 пацієнтів одужали, 810 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 394 нових випадки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика
 
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