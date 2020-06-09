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09.06.2020  09:21   

От коронавируса на Харьковщине умерло 54 человека: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 9 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2162 подозрения на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 9 июня в области лабораторно подтвержден 1305 случаев COVID-19. В том числе 54 человека скончались, 597 выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 810 человек.

При этом 231 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 198), 626 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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