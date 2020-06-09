09.06.2020 09:21

От коронавируса на Харьковщине умерло 54 человека: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 9 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2162 подозрения на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 9 июня в области лабораторно подтвержден 1305 случаев COVID-19. В том числе 54 человека скончались, 597 выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 810 человек.



При этом 231 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 198), 626 опровергнуто.