От коронавируса на Харьковщине умерло 54 человека: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 9 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2162 подозрения на COVID-19, в том числе 40 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 9 июня в области лабораторно подтвержден 1305 случаев COVID-19. В том числе 54 человека скончались, 597 выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 810 человек.
При этом 231 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 198), 626 опровергнуто.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: